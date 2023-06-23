Президент: После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах

После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах.

После Второй Карабахской войны процесс строительства армии получил более широкий размах.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Подчеркнув, что в период оккупации строительство армии было задачей номер один, глава государства отметил: "Подготовке Армии, всех Вооруженных сил к освобождению наших земель придавалось особое значение и мы добились этого. Отечественная война увенчалась полной Победой Азербайджанского государства, но, несмотря на это, после войны предпринимаются дополнительные шаги по строительству армии и в этом есть большая необходимость, потому что геополитическая ситуация в мире обостряется, в нашем регионе имеются новые угрозы, в Армении поднимают головы реваншистские силы".