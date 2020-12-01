Президент подписал распоряжение об увольнении группы военнослужащих

1 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении группы военнослужащих с военной службы по мобилизации.

1 декабря президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение об увольнении группы военнослужащих с военной службы по мобилизации.

Как сообщает Report, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики со 2 декабря 2020 года увольняются с военной службы по мобилизации военнослужащие следующих категорий, призванные на военную службу на основании распоряжения президента Азербайджанской Республики от 28 сентября 2020 года номер 2280:

- имеющие трех и более детей;

- имеющие на иждивении лицо, являющееся инвалидом I группы;

- имеющие на иждивении несовершеннолетних братьев и сестер;

- являющиеся единственным сыном в семье;

- отцы или братья которых погибли или скончались в ходе боевых операций, а также при исполнении обязанностей по военной службе;

- получившие ранения в ходе боевых операций, а также признанные военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время;

- близкие родственники которых погибли в результате военных провокаций Республики Армения и обстрела ею территорий Азербайджанской Республики;

- получающие образование в форме дневного обучения в бакалавриате, магистратуре, докторантуре (адъюнктуре), основное (базовое высшее) медицинское образование и в резидентуре в учебных заведениях, прошедших аккредитацию и государственную регистрацию, получивших специальное разрешение (лицензию) для осуществления деятельности, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также в их филиалах, Национальной академии наук Азербайджана и других научных организациях, предусмотренных в "Списке высших учебных заведений и научных учреждений Азербайджанской Республики, в которых созданы докторантуры", утвержденном Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 14 декабря 2010 года номер 235.