Президент подписал распоряжение об очередном призыве на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 июля 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О призыве с 1 по 30 июля 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы".

Как передает Report, согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2003 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1986-2002 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, призываются на срочную действительную военную службу.

В то же время с 1 по 30 июля 2021 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".