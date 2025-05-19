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Президент подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

Президент подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу Президент подписал Распоряжение о призыве на срочную военную службу
Армия
19 мая 2025 г. 14:26
Президент подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан на срочную военную службу с 1 по 30 июля 2025 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы.

Как сообщает Report, в соответствии с документом, подписанным главой государства, граждане Азербайджанской Республики, родившиеся в 2007 году и достигшие 18-летнего возраста ко дню призыва (включительно), а также родившиеся в 1995-2006 годах, в возрасте до 30 лет, не прошедшие срочную военную службу в Вооруженных Силах Азербайджанской Республики, не имеющие права на отсрочку от призыва на срочную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную военную службу, будут призваны на срочную военную службу с 1 по 30 июля 2025 года.

Также в соответствии с Распоряжением, военнослужащие срочной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О воинской обязанности и военной службе", будут уволены в запас с 1 по 30 июля 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırılma ilə bağlı Sərəncam imzalayıb

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