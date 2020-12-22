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Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу 22 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
Армия
22 декабря 2020 г. 19:44
Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

22 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики, родившиеся в 2003 году и достигшие ко дню призыва (включая этот день) 18-летнего возраста, а также граждане 1986-2002 гг. рождения, достигшие возраста 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, не имеющие права на отсрочку или не освобожденные от призыва на срочную военную службу с 1 января до 30 января 2021 года будут призваны на действительную военную службу.

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Версия на азербайджанском языке Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

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