Президент подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

22 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

22 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2021 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики, родившиеся в 2003 году и достигшие ко дню призыва (включая этот день) 18-летнего возраста, а также граждане 1986-2002 гг. рождения, достигшие возраста 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, не имеющие права на отсрочку или не освобожденные от призыва на срочную военную службу с 1 января до 30 января 2021 года будут призваны на действительную военную службу.