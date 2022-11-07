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Президент ознакомился с новыми жилыми зданиями для военнослужащих

Президент ознакомился с новыми жилыми зданиями для военнослужащих Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с солдатским общежитием, столовой и спортивным залом в военном городке на территории Физулинского района.
Армия
7 ноября 2022 г. 17:15
Президент ознакомился с новыми жилыми зданиями для военнослужащих

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с солдатским общежитием, столовой и спортивным залом в военном городке на территории Физулинского района.

Как сообщает Report, на территории городка находятся недавно введенные в эксплуатацию двух-и трехэтажные жилые дома для военнослужащих и их семей, школа и детский сад.

В соответствии с современными стандартами созданы условия для эффективного отдыха военнослужащих.

Отметим, что 7 ноября Президент Азербайджанской Республики, победоносный Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в сданной в эксплуатацию Н-ской воинской части Министерства обороны на территории Физулинского района.

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