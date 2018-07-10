Президент: Освобождение от оккупантов тысяч гектаров земли в Нахчыване свидетельствует о боеспособности Азербайджанской армии

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ "Апрельские бои 2016 года и одержанная нами большая победа, нахчыванская операция в мае 2018 года и освобождение от оккупантов тысяч гектаров земли – все это свидетельствует о боеспособности Азербайджанской армии".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в воскресенье во вступительной речи на заседании Кабинета министров, посвящённом итогам социально-экономического развития в первой половине 2018 года и предстоящим задачам.

Президент отметил, что в Армении знают о боеспособности Азербайджанской армии.

"Противоположная сторона знает это, их обращение в настоящее время в международные организации, по сути, является признанием поражения. Если у тебя сильная армия, то почему просишь помощи у международных организаций? Почему жалуешься в международные организации на Азербайджан? Ты оккупировал эти земли при поддержке иностранных государств", - сказал президент.

Ильхам Алиев добавил, что в то время в Азербайджане господствовала антинациональная, продажная власть, власть дезертиров.

"Отбросы тех самых дезертиров сегодня именуют себя оппозицией. В то время они бежали и скрылись, оставив страну в плачевном состоянии, продали наши земли. Тандем НФА-Мусават является самым большим предателем. Возможно, в многовековой истории Азербайджана не было таких предателей, изменников, как они. Именно по этой причине Армения в то время при прямом участии и поддержке иностранных государств захватила наши земли. А сегодня жалуется на нас, обращается в международные организации, мол, помогите нам, иначе Азербайджан задушит нас. Покинь наши земли, тогда сможешь жить спокойно. Иначе страны, люди, живущие в страхе, находятся в постоянном стрессе. Это негативно отражается и на их психологическом состоянии. Мы видим это сейчас, могут быть еще большие последствия", - сказал глава азербайджанского государства.