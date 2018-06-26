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    Президент: Одним из самых важных решений АДР было решение о создании Азербайджанской армии

    Сохранить независимость намного сложнее, чем ее получить

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Одним из самых важных решений Демократической Республики было решение о создании азербайджанской армии".

    Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку.

    "К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго, спустя два года Республика пала и Азербайджан потерял свою государственную независимоть. Это еще раз свидетельствует о том, что сохранить независимость намного сложнее, чем ее получить", - подчеркнул глава государства.

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