Президент: Одним из самых важных решений АДР было решение о создании Азербайджанской армии

Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Одним из самых важных решений Демократической Республики было решение о создании азербайджанской армии".

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку.

"К сожалению, Азербайджанская Демократическая Республика просуществовала недолго, спустя два года Республика пала и Азербайджан потерял свою государственную независимоть. Это еще раз свидетельствует о том, что сохранить независимость намного сложнее, чем ее получить", - подчеркнул глава государства.