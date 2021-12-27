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Президент наградил военнослужащих, отличившихся в пресечении провокаций на границе

Президент наградил военнослужащих, отличившихся в пресечении провокаций на границе Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны.
Армия
27 декабря 2021 г. 13:52
Президент наградил военнослужащих, отличившихся в пресечении провокаций на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны.

Как сообщает Report, согласно распоряжению награждены военнослужащие министерства обороны Азербайджана, успешно выполнившие поставленные боевые задачи, проявившие мужество и самоотверженность при исполнении своих служебных обязанностей и поставленных задач 16 ноября 2021 года в целях предотвращения провокаций и нападений вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов, обеспечения обороны и безопасности государственной границы.

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