Президент наградил военнослужащих, отличившихся в пресечении провокаций на границе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих министерства обороны.

Как сообщает Report, согласно распоряжению награждены военнослужащие министерства обороны Азербайджана, успешно выполнившие поставленные боевые задачи, проявившие мужество и самоотверженность при исполнении своих служебных обязанностей и поставленных задач 16 ноября 2021 года в целях предотвращения провокаций и нападений вооруженных сил Армении на азербайджано-армянской государственной границе на территории Кяльбаджарского и Лачынского районов, обеспечения обороны и безопасности государственной границы.