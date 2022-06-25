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Президент наградил 114 военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил

Президент наградил 114 военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил 25 июня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении группы военнослужащих Министерства обороны.
Армия
25 июня 2022 г. 14:52
Президент наградил 114 военнослужащих по случаю Дня Вооруженных сил

25 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжения о награждении группы военнослужащих министерства обороны.

Как сообщает Report, согласно распоряжению главы государства, 8 военнослужащих были награждены высшими воинскими званиями.

Два человека получили высшие воинские звания генерал-лейтенанта, пятеро - генерал-майора, еще один - генерал-майора медицинской службы.

Другим распоряжением, подписанным президентом, за особые заслуги в сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджанской Республики, за отличие при исполнении служебных обязанностей и задач, поставленных перед воинской частью, 106 военнослужащих были награждены орденами и медалями.

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Версия на азербайджанском языке Silahlı Qüvvələr Günü ilə bağlı 114 hərbçi təltif olunub

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