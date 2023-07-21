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Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша армия еще сильнее той армии, которая была три года назад

Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша армия еще сильнее той армии, которая была три года назад Мы должны быть готовы к любому сценарию. С этой целью как только завершилась Карабахская война, мы продемонстрировав нашу великую Победу, сразу же приступили к осуществлению глубоких реформ в области обороны.
Армия
21 июля 2023 г. 16:39
Президент Ильхам Алиев: Сегодня наша армия еще сильнее той армии, которая была три года назад

Мы должны быть готовы к любому сценарию. С этой целью как только завершилась Карабахская война, мы продемонстрировав нашу великую Победу, сразу же приступили к осуществлению глубоких реформ в области обороны.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Отметив, что сегодня наша армия сильнее, чем три года назад, глава государства сказал: "Конечно, это необходимо, и это вытекает из нашей истории. Мы видим, что сегодня нормы международного права грубо нарушаются. Мы видим, что международное право применяется выборочно, мы на протяжении многих лет подвергались такому подходу".

Напомнив, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции о немедленном и безоговорочном выводе армянских войск с территории Азербайджана, президент сказал: "Однако эти резолюции не были выполнены, и эта тенденция продолжается и сегодня. Когда международное право не работает, когда подпись не так важна, гарантией мира является только сила".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: 'Today, our army is much stronger than three years ago'
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: “Bu gün Ordumuz üç il bundan əvvəlki ordudan daha güclüdür”

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