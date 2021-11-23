Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2022 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2022 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 по 30 января 2022 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджанской Республики 2004 года рождениям, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 января 2022 года в запас будут уволены военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".