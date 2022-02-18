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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2022 года граждан Азербайджанской республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
Армия
18 февраля 2022 г. 15:37
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2022 года граждан Азербайджанской республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно документу, с 1 по 30 апреля 2022 года на срочную действительную военную службу будут призваны граждане Азербайджанской республики 2004 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 апреля 2022 года в запас будут уволены военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Для исполнения распоряжения Кабинету министров поручено принять меры, предусмотренные законодательством.

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