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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 апреля 2025 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
Армия
14 февраля 2025 г. 16:25
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан Азербайджана с 1 по 30 апреля 2025 года на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, граждане Азербайджанской Республики 2007 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1995–2006 годов рождения, в возрасте до 30 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики призываются на срочную действительную военную службу с 1 по 30 апреля 2025 года.

Кроме этого, 1-30 апреля 2025 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

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Версия на азербайджанском языке Prezident müddətli həqiqi hərbi xidmətə çağırışla bağlı sərəncam imzalayıb

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