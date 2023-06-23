Президент Ильхам Алиев о мирных переговорах с Арменией

Завершение мирных переговоров с Арменией сегодня нужно и нам, а еще больше – самой Армении.

Завершение мирных переговоров с Арменией сегодня нужно и нам, а еще больше – самой Армении.

Как сообщает Report, об этом Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев заявил 23 июня на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

"Это мирное соглашение должно быть подписано на основе норм и принципов международного права. В этом мирном соглашении должны быть учтены поствоенные реалии. Это естественно. Мы победили, мы пролили кровь, мы понесли потери. Мы вели войну на своей земле, сегодня живем и будем жить на своей земле", - подчеркнул глава государства.