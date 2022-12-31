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Президент Ильхам Алиев: Нашу историческую Победу, завоеванную на поле боя, мы закрепили еще больше в политической плоскости

Президент Ильхам Алиев: Нашу историческую Победу, завоеванную на поле боя, мы закрепили еще больше в политической плоскости Нашу историческую победу, завоеванную на поле боя два года назад, мы закрепили еще больше в политической плоскости.
Армия
31 декабря 2022 г. 23:49
Президент Ильхам Алиев: Нашу историческую Победу, завоеванную на поле боя, мы закрепили еще больше в политической плоскости

Нашу историческую победу, завоеванную на поле боя два года назад, мы закрепили еще больше в политической плоскости.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев заявил в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что на встречах в Праге и Сочи в октябре этого года Армения официально признала территориальную целостность и суверенитет нашей страны, глава государства сказал: «Считаю, что после этого были обеспечены все условия для подписания мирного договора между Азербайджаном и Арменией, и мирное соглашение может быть подписано на основе известных пяти принципов, предложенных Азербайджаном».

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Döyüş meydanında qazandığımız tarixi Qələbəmizi siyasi müstəvidə daha da möhkəmləndirdik"

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