Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны.

Как сообщает Report, за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач глава государства распорядился наградить следующих военнослужащих Министерства обороны:

орденом «Азербайджанское знамя»

Алекберова Фарида Тахир оглу – майора (посмертно)

орденом «Рашадат» 3-й степени

Алифова Руфата Сехун оглу – рядового (посмертно)

Алиева Нихада Гейдар оглу – рядового (посмертно)

Асадова Руслана Ровшан оглу – рядового (посмертно)

Гулиева Гусейна Гасан оглу – рядового (посмертно)

Мехдиева Ахлимана Рахман оглу – рядового (посмертно)

Шахбазова Кянана Натиг оглу – рядового (посмертно)

орденом «За службу Отечеству» 3-й степени

Джебраилова Агиля Агаджафар оглу – полковника

Асадова Али Гаджи оглу – полковника

Керимова Эльшада Азизхан оглу – полковника

Алиева Рашада Амиралы оглу – капитана (посмертно)

Микаиллы Самира Сабир оглу – капитана (посмертно)

Байрамова Руслана Азер оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Эфендиева Адиля Гадир оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)

Фейзуллаева Захира Эйваз оглу – лейтенанта (посмертно)

Гулузаде Кямрана Парвиз оглу – лейтенанта (посмертно)

Ягубова Маиса Рагим оглу – лейтенанта (посмертно)

Абдурахманлы Субхана Махир оглу – прапорщика (посмертно)

Мехдиева Захира Закир оглу – прапорщика (посмертно)

Мамедова Эльшада Авез оглу – прапорщика (посмертно)

Тарвердиева Джабира Самид оглу – прапорщика (посмертно)

Ахмедли Эльмеддина Гюльверен оглу – сержанта (посмертно)

Алиева Ядигяра Сафхан оглу – сержанта (посмертно)

Ханалыева Зияддина Ариз оглу – сержанта (посмертно)

Абышова Асифа Аловсат оглу – младшего сержанта (посмертно)

Аскерова Шахрияра Иса оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гусейнли Шахина Вагиф оглу – младшего сержанта (посмертно)

Гасымзаде Ниджата Ходжат оглу – младшего сержанта (посмертно)

Мамедова Замана Габиль оглу – младшего сержанта (посмертно)

Аббасова Шамхала Хасай оглу – рядового (посмертно)

Ахундова Эшгина Интигам оглу – рядового (посмертно)

Бабаева Агаширина Фируз оглу – рядового (посмертно)

Бабаева Бабахана Аловсат оглу – рядового (посмертно)

Бабазаде Хагани Анар оглу – рядового (посмертно)

Балогланлы Эльшада Эльшан оглу – рядового (посмертно)

Джафарова Ульви Габиль оглу – рядового (посмертно)

Джафарзаде Тарифа Гадим оглу – рядового (посмертно)

Ахмедли Гардашхана Эльхан оглу – рядового (посмертно)

Акберова Ибарета Фаиг оглу – рядового (посмертно)

Алиева Лятифа Орудж оглу – рядового (посмертно)

Аскерова Ибрагима Мазахир оглу – рядового (посмертно)

Гюльмамедова Эшгина Рабиль оглу – рядового (посмертно)

Гасанова Эльмеддина Эльшан оглу – рядового (посмертно)

Хамамедова Ширхана Хамамед оглу – рядового (посмертно)

Ибрагимова Аяза Султан оглу – рядового (посмертно)

Ибрагимова Сеймура Замин оглу – рядового (посмертно)

Ильясова Фарида Ибад оглу – рядового (посмертно)

Исаева Рахата Рафет оглу – рядового (посмертно)

Исмаилова Бахаладдина Темраз оглу – рядового (посмертно)

Гараева Эльнура Галиб оглу – рядового (посмертно)

Гасымова Сабухи Тельман оглу – рядового (посмертно)

Ганбарли Вюсала Илькин оглу – рядового (посмертно)

Гуламзаде Аферина Мугаддас оглу – рядового (посмертно)

Гулиева Агамирзу Ильхам оглу – рядового (посмертно)

Гулиева Гусейна Айдын оглу – рядового (посмертно)

Гурбанова Тархана Забит оглу – рядового (посмертно)

Мехдиева Исмаила Давид оглу – рядового (посмертно)

Мадатли Зюлала Рагим оглу – рядового (посмертно)

Мамедова Али Аббас оглу – рядового (посмертно)

Мамедова Хагани Муршуд оглу – рядового (посмертно)

Мамедова Рустама Мусаллим оглу – рядового (посмертно)

Мамедзаде Парвиза Захид оглу – рядового (посмертно)

Мирзоева Эльтаджа Физули оглу – рядового (посмертно)

Мирзоева Сарвана Али оглу – рядового (посмертно)

Оруджева Эльмира Эльяр оглу – рядового (посмертно)

Поладова Эльчина Адиль оглу – рядового (посмертно)

Рагимова Ялчина Эльчин оглу – рядового (посмертно)

Садыгова Эльвина Намиг оглу – рядового (посмертно)

Сафарова Октая Ахмед оглу – рядового (посмертно)

Саттарова Сахавета Гудрет оглу – рядового (посмертно)

Ширалиева Кянана Тельман оглу – рядового (посмертно)

Тарвердиева Фейруза Ислам оглу – рядового (посмертно)

медалью «За Отчизну»

Атакишиева Эльшана Рафиг оглу – полковника

Мамедова Кямиля Садияр оглу – полковника

Агаева Рустама Эльшад оглу – полковника-лейтенанта

Гасанова Темраза Энвер оглу – полковника-лейтенанта

Багирова Фуада Аллахверди оглу – старшего лейтенанта (посмертно)

Сафарова Намига Мубариз оглу – старшего лейтенанта

Фейзуллаева Айдына Закир оглу – рядового (посмертно)

медалью «За отвагу»

Дуньямалыева Азиза Дуньямалы оглу – полковника

Фараджева Габиля Шарафаддин оглу – майора

Гусейнова Эльшана Яшар оглу – майора

Дашдиева Агиля Адиль оглу – капитана

Пирсаатова Эльсевера Явер оглу – прапорщика

медалью «За освобождение Суговушана»

Ахмедова Абдуллу Ахмед оглу – рядового (посмертно)

медалью «За освобождение Джебраила»

Байрамова Джалала Ягуб оглу – рядового (посмертно)

Манафова Джавида Фаиг оглу – рядового (посмертно)

Магеррамова Эльмеддина Шахлар оглу – рядового (посмертно)

медалью «За освобождение Ходжавенда»

Абильзаде Субхана Ариф оглу – рядового (посмертно)

Ганбарзаде Гейдара Агагусейн оглу – рядового (посмертно)

медалью «За освобождение Физули»

Медждунова Халида Захир оглу – сержанта (посмертно)

Тейюблу Черкеза Видади оглу - младшего сержанта (посмертно)

Фейзуллаева Айдына Закир оглу – рядового (посмертно)

Исмиева Эмиля Эльман оглу – рядового (посмертно)

медалью «За освобождение Губадлы»

Байрамова Джалала Ягуб оглу – рядового (посмертно)

медалью «За освобождение города Шуша»

Гусейнова Руслана Вели оглу - младшего сержанта (посмертно)

медалью «За военные заслуги»

Балаева Садая Фазиль оглу – полковника

Гумбатова Мушфига Мурсал оглу – полковника медицинской службы

Калантарова Салеха Рашид оглу – полковника

Расулова Азера Мустафа оглу – полковника

Шарифова Этибара Вагиф оглу – полковника юстиции

Абдуллаева Турала Закир оглу – полковника-лейтенанта

Алыева Ровшана Ширхан оглу – полковника-лейтенанта

Гусейнова Яшара Ганбар оглу – полковника-лейтенанта

Сафарова Сади Низами оглу – полковника-лейтенанта

Гюльмамедова Рамина Рамиз оглу – майора.