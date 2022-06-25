Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих Министерства обороны.
Как сообщает Report, за особые заслуги в защите и сохранении независимости, территориальной целостности Азербайджана, отличие при выполнении служебных обязанностей и поставленных перед воинской частью задач глава государства распорядился наградить следующих военнослужащих Министерства обороны:
орденом «Азербайджанское знамя»
Алекберова Фарида Тахир оглу – майора (посмертно)
орденом «Рашадат» 3-й степени
Алифова Руфата Сехун оглу – рядового (посмертно)
Алиева Нихада Гейдар оглу – рядового (посмертно)
Асадова Руслана Ровшан оглу – рядового (посмертно)
Гулиева Гусейна Гасан оглу – рядового (посмертно)
Мехдиева Ахлимана Рахман оглу – рядового (посмертно)
Шахбазова Кянана Натиг оглу – рядового (посмертно)
орденом «За службу Отечеству» 3-й степени
Джебраилова Агиля Агаджафар оглу – полковника
Асадова Али Гаджи оглу – полковника
Керимова Эльшада Азизхан оглу – полковника
Алиева Рашада Амиралы оглу – капитана (посмертно)
Микаиллы Самира Сабир оглу – капитана (посмертно)
Байрамова Руслана Азер оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Эфендиева Адиля Гадир оглу – лейтенанта медицинской службы (посмертно)
Фейзуллаева Захира Эйваз оглу – лейтенанта (посмертно)
Гулузаде Кямрана Парвиз оглу – лейтенанта (посмертно)
Ягубова Маиса Рагим оглу – лейтенанта (посмертно)
Абдурахманлы Субхана Махир оглу – прапорщика (посмертно)
Мехдиева Захира Закир оглу – прапорщика (посмертно)
Мамедова Эльшада Авез оглу – прапорщика (посмертно)
Тарвердиева Джабира Самид оглу – прапорщика (посмертно)
Ахмедли Эльмеддина Гюльверен оглу – сержанта (посмертно)
Алиева Ядигяра Сафхан оглу – сержанта (посмертно)
Ханалыева Зияддина Ариз оглу – сержанта (посмертно)
Абышова Асифа Аловсат оглу – младшего сержанта (посмертно)
Аскерова Шахрияра Иса оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гусейнли Шахина Вагиф оглу – младшего сержанта (посмертно)
Гасымзаде Ниджата Ходжат оглу – младшего сержанта (посмертно)
Мамедова Замана Габиль оглу – младшего сержанта (посмертно)
Аббасова Шамхала Хасай оглу – рядового (посмертно)
Ахундова Эшгина Интигам оглу – рядового (посмертно)
Бабаева Агаширина Фируз оглу – рядового (посмертно)
Бабаева Бабахана Аловсат оглу – рядового (посмертно)
Бабазаде Хагани Анар оглу – рядового (посмертно)
Балогланлы Эльшада Эльшан оглу – рядового (посмертно)
Джафарова Ульви Габиль оглу – рядового (посмертно)
Джафарзаде Тарифа Гадим оглу – рядового (посмертно)
Ахмедли Гардашхана Эльхан оглу – рядового (посмертно)
Акберова Ибарета Фаиг оглу – рядового (посмертно)
Алиева Лятифа Орудж оглу – рядового (посмертно)
Аскерова Ибрагима Мазахир оглу – рядового (посмертно)
Гюльмамедова Эшгина Рабиль оглу – рядового (посмертно)
Гасанова Эльмеддина Эльшан оглу – рядового (посмертно)
Хамамедова Ширхана Хамамед оглу – рядового (посмертно)
Ибрагимова Аяза Султан оглу – рядового (посмертно)
Ибрагимова Сеймура Замин оглу – рядового (посмертно)
Ильясова Фарида Ибад оглу – рядового (посмертно)
Исаева Рахата Рафет оглу – рядового (посмертно)
Исмаилова Бахаладдина Темраз оглу – рядового (посмертно)
Гараева Эльнура Галиб оглу – рядового (посмертно)
Гасымова Сабухи Тельман оглу – рядового (посмертно)
Ганбарли Вюсала Илькин оглу – рядового (посмертно)
Гуламзаде Аферина Мугаддас оглу – рядового (посмертно)
Гулиева Агамирзу Ильхам оглу – рядового (посмертно)
Гулиева Гусейна Айдын оглу – рядового (посмертно)
Гурбанова Тархана Забит оглу – рядового (посмертно)
Мехдиева Исмаила Давид оглу – рядового (посмертно)
Мадатли Зюлала Рагим оглу – рядового (посмертно)
Мамедова Али Аббас оглу – рядового (посмертно)
Мамедова Хагани Муршуд оглу – рядового (посмертно)
Мамедова Рустама Мусаллим оглу – рядового (посмертно)
Мамедзаде Парвиза Захид оглу – рядового (посмертно)
Мирзоева Эльтаджа Физули оглу – рядового (посмертно)
Мирзоева Сарвана Али оглу – рядового (посмертно)
Оруджева Эльмира Эльяр оглу – рядового (посмертно)
Поладова Эльчина Адиль оглу – рядового (посмертно)
Рагимова Ялчина Эльчин оглу – рядового (посмертно)
Садыгова Эльвина Намиг оглу – рядового (посмертно)
Сафарова Октая Ахмед оглу – рядового (посмертно)
Саттарова Сахавета Гудрет оглу – рядового (посмертно)
Ширалиева Кянана Тельман оглу – рядового (посмертно)
Тарвердиева Фейруза Ислам оглу – рядового (посмертно)
медалью «За Отчизну»
Атакишиева Эльшана Рафиг оглу – полковника
Мамедова Кямиля Садияр оглу – полковника
Агаева Рустама Эльшад оглу – полковника-лейтенанта
Гасанова Темраза Энвер оглу – полковника-лейтенанта
Багирова Фуада Аллахверди оглу – старшего лейтенанта (посмертно)
Сафарова Намига Мубариз оглу – старшего лейтенанта
Фейзуллаева Айдына Закир оглу – рядового (посмертно)
медалью «За отвагу»
Дуньямалыева Азиза Дуньямалы оглу – полковника
Фараджева Габиля Шарафаддин оглу – майора
Гусейнова Эльшана Яшар оглу – майора
Дашдиева Агиля Адиль оглу – капитана
Пирсаатова Эльсевера Явер оглу – прапорщика
медалью «За освобождение Суговушана»
Ахмедова Абдуллу Ахмед оглу – рядового (посмертно)
медалью «За освобождение Джебраила»
Байрамова Джалала Ягуб оглу – рядового (посмертно)
Манафова Джавида Фаиг оглу – рядового (посмертно)
Магеррамова Эльмеддина Шахлар оглу – рядового (посмертно)
медалью «За освобождение Ходжавенда»
Абильзаде Субхана Ариф оглу – рядового (посмертно)
Ганбарзаде Гейдара Агагусейн оглу – рядового (посмертно)
медалью «За освобождение Физули»
Медждунова Халида Захир оглу – сержанта (посмертно)
Тейюблу Черкеза Видади оглу - младшего сержанта (посмертно)
Фейзуллаева Айдына Закир оглу – рядового (посмертно)
Исмиева Эмиля Эльман оглу – рядового (посмертно)
медалью «За освобождение Губадлы»
Байрамова Джалала Ягуб оглу – рядового (посмертно)
медалью «За освобождение города Шуша»
Гусейнова Руслана Вели оглу - младшего сержанта (посмертно)
медалью «За военные заслуги»
Балаева Садая Фазиль оглу – полковника
Гумбатова Мушфига Мурсал оглу – полковника медицинской службы
Калантарова Салеха Рашид оглу – полковника
Расулова Азера Мустафа оглу – полковника
Шарифова Этибара Вагиф оглу – полковника юстиции
Абдуллаева Турала Закир оглу – полковника-лейтенанта
Алыева Ровшана Ширхан оглу – полковника-лейтенанта
Гусейнова Яшара Ганбар оглу – полковника-лейтенанта
Сафарова Сади Низами оглу – полковника-лейтенанта
Гюльмамедова Рамина Рамиз оглу – майора.