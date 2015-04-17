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    ​Президент Ильхам Алиев утвердил Устав Военной академии Вооруженных сил

    Президент Азербайджана подписал указ

    Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Устава Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики".

    Как отмечает Report, согласно указу, "Устав Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики" утвержден в целях обеспечения деятельности Военной академии Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено в течение трех месяцев подготовить и представить президенту Азербайджана предложения, связанные с приведением актов президента АР в соответствие с данным указом.

    В указе отмечается, что Кабинет министров должен проконтролировать приведение нормативно-правовых актов центральных органов исполнительной власти в соответствие с данным указом и в течение пяти месяцев проинформировать президента Азербайджанской Республики об их исполнении.

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