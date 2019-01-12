Президент Ильхам Алиев: "У противника нет ни одной военной цели, которую бы мы не могли уничтожить с высокой точностью"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ «В прошлом году мы проделали огромную работу по укреплению материально-технической базы нашей армии. На проведенном дважды военном параде мы продемонстрировали часть нашей техники. В их числе я, конечно, хотел бы особо отметить ракетные системы дальнего действия «Полонез» и «LORA». У противоположной стороны нет никакой возможности для защиты от этих систем. Эти системы, преодолев 300 и более километров, могут с высокой точностью и большой разрушительной силой уничтожить любую военную цель. Еще раз хочу сказать, что у противника нет ни одной военной цели, которую бы мы не могли уничтожить с высокой точностью».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Кабинета Министров, посвященном итогам социально-экономического развития в 2018 году и предстоящим задачам.

«Приобретение данных систем, конечно, приумножает нашу военную мощь. В то же время нашу военную мощь приумножает приобретение в минувшем году новых беспилотных боевых летательных аппаратов. Конечно, приобретенные в последние годы системы противовоздушной и противоракетной обороны усиливают наш оборонный потенциал, а другие системы увеличивают нашу наступательную мощь. Это знают все. События, происходящие в военной сфере, ни для кого не являются секретом. Противоположная сторона – неприятель также знает и должен знать, что сегодня Азербайджанская армия входит в число сильных армий в мировом масштабе, и в нынешнем году будут предприняты дополнительные шаги в этом направлении», - сказал Президент Ильхам Алиев.