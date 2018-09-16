Президент Ильхам Алиев: "Сегодня Азербайджанская армия входит в число 50 сильнейших армий в мировом масштабе"

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Больших успехов наша страна добилась и в области армейского строительства. Сегодня Азербайджанская армия согласно международным рейтингам входит в число 50 сильнейших армий в мировом масштабе. Возрастает наш военный потенциал. Нам необходима сильная армия, так как наши земли находятся под оккупацией".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на параде по случаю 100-летия освобождения города Баку от армяно-большевистской оккупации.

"Презренные соседи, воспользовавшись нестабильной обстановкой в Азербайджане в начале 1990-х годов, оккупировали часть наших земель. Все наши исторические, религиозные памятники на оккупированных территориях беспощадно уничтожены. Совершен геноцид против нашего народа, оккупация продолжается и сегодня. Поэтому сильная армия – главное условие для существования Азербайджана в будущем как независимой страны, восстановления его территориальной целостности", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что азербайджанская армия показала на полях сражений свою силу, способности: "Сегодня на площадь Азадлыг будут вынесены азербайджанские флаги, побывавшие в боях. Те флаги, которые в 2016 году были подняты азербайджанскими бойцами на освобожденных от оккупации землях Агдаринского, Физулинского, Джабраильского районов. Те флаги, которые были подняты на землях, освобожденных от оккупации в результате успешной операции на Нахчыванской части армяно-азербайджанской границы в мае этого года. Наступит день, и государственный флаг Азербайджана будет поднят на всех землях, находящихся сегодня под оккупацией", - отметил глава