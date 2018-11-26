Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2019 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2019 года призываются на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 2001 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1984-2000 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 января 2019 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренной статьей 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".