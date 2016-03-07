​Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве граждан на действительную военную службу

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 апреля 2016 года на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, на службу призываются лица 1998 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1981-1997 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 апреля 2016 года увольняются в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.