Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в Н-ской воинской части в Агджабеди

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ 28 ноября президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев в рамках поездки в Агджабединский район ознакомился с условиями, созданными в Н-ской воинской части министерства обороны.

Как сообщает Report, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отдал рапорт президенту, Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву.

Сегодня Азербайджан известен в мире и как страна, обладающая профессиональной армией. Несомненно, независимость народа, имеющего такую армию, вечна и нерушима. Работа, направленная на строительство армии в Азербайджане, ведется последовательно и с учетом мирового опыта. Создание основы и формирование национальной армии связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева. С 2003 года под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева предприняты важные шаги, направленные на укрепление материально-технической базы Вооруженных сил. Эти меры способствовали наращиванию мощи нашей армии. Важное место среди факторов, обеспечивающих сегодня Азербайджану достойное место в мировом сообществе, занимают боеспособность, техническое оснащение Вооруженных сил, уровень подготовки офицерских кадров, морально-психологическое состояние солдат.

Среди проектов в области строительства армии важное место занимают возведение новых и капитальная реконструкция действующих воинских частей. Одной из таких воинских частей является Н-ская воинская часть, созданная в Агджабединском районе.

В воинской части построены здание Штаба, солдатские общежития, комплекс столовых, медицинский пункт и другие необходимые здания. В здании Штаба создан специальный уголок, где размещается боевое знамя воинской части. Сданы в пользование служебные помещения для командного состава, конференц-зал и другие необходимые помещения. В здании Штаба есть все необходимые условия для хорошей работы и отдыха командования.

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев побывал в солдатском общежитии воинской части, ознакомился с социально-бытовыми условиями, созданными здесь для личного состава.

В здании в распоряжение военных переданы идеологическая, бытовая комнаты и другие необходимые помещения. Для того, чтобы солдаты занимались спортом, в комплексе общежитий создан тренажерный зал. На территории воинской части построены пекарня, банно-прачечный и котельный комплекс, пункты технического контроля и автозаправки, автомобильный парк и спортивный городок.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев был проинформирован об интерактивной учебно-тренировочной системе. Было отмечено, что здесь проводятся занятия по повышению огневой подготовки личного состава в условиях класса.

В последнее время в Азербайджане последовательно продолжается работа, направленная на модернизацию армии, воинских частей. Условия, созданные в этой воинской части, свидетельствуют о том, что в последние годы Азербайджанская армия под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева укрепила свою материально-техническую базу и совершенно справедливо получила признание как одна из самых сильных армий мира. Победы, одержанные нашей армией в последнее время, достигнутые ею успехи еще раз подтверждают, что Азербайджанская армия способна по приказу Верховного главнокомандующего в любой момент нанести сокрушительный удар по врагу и освободить наши земли от оккупации.