Президент Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан" - ОБНОВЛЕНО

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ 30 апреля президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан", построенным в Центре строительства и ремонта судов Береговой охраны Государственной пограничной службы.

Как сообщает Report, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев отдал рапорт Верховному главнокомандующему Вооруженными силами, президенту Ильхаму Алиеву.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посмотрел фильм, отражающий строительство пограничных сторожевых кораблей Береговой охраны Государственной пограничной службы, ознакомился с техническими показателями кораблей.

В докладе Эльчина Гулиева было отмечено, что благодаря постоянному вниманию и заботе президента Азербайджана в последние годы обеспечено динамичное развитие Государственной пограничной службы, к охране государственной границы привлечены самые современные оружие и техника, достигнуто серьезное расширение возможностей боевого применения.

Затем был проведен осмотр новой боевой техники специального назначения, ракетных комплексов, ударных беспилотных летательных аппаратов, оружия, технико-контрольных станций на транспортных средствах, оборудования управления и другого назначения Государственной пограничной службы.

Президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем типа "Туфан".

Новый корабль оснащен совершенным навигационным оборудованием и радиотехнической связью, современным вооружением, в том числе ракетным и противоракетным комплексами, системами ночного и дневного наблюдения и гидроакустической установкой. В морских условиях на палубу пограничного сторожевого корабля длиной 62 метра, оснащенного быстроходными катерами и способного выполнять служебные задания в сложных условиях на Каспийском море, может сесть вертолет. Было сообщено, что новый корабль будет использован при выполнении служебных заданий, связанных с охраной государственных границ, обеспечением режима в пограничных водах, безопасности инфраструктуры добычи и транспортировки углеводородных ресурсов.

***12:55

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ 30 апреля президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев ознакомился в Центре строительства и ремонта судов береговой охраны Государственной пограничной службы с новопостроенным сторожевым пограничным кораблем типа "Туфан".

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.