Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы - СПИСОК

16 августа, 2017 17:43

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы. Как сообщает Report, за отличие во время боевых операций и при выполнении служебных обязанностей награждены следующие военнослужащие и гражданские работники Государственной пограничной службы: орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Садигов Рашад Гейдар оглу – генерал-лейтенант медалью "За Отчизну" Багиров Анар Мамед оглу – полковник Алиев Расим Акиф оглу – полковник Mирзоев Джейхун Улдузхан оглу– полковник Азизов Самиг Юсиф оглу – полковник-лейтенант Бабаев Расим Мубариз оглу – майор Алиев Расул Расим оглу – майор Пашаев Эльнур Расим оглу – майор Назарли Яшар Фуад оглу – капитан Taгиев Алиаддин Мазаддин оглу– капитан Багиров Али Шамсаддин оглу – старший лейтенант Aгаев Эльгюн Махир оглу – лейтенант медалью "За отвагу" Mамедов Сабухи Валех оглу – майор Taгиев Самир Насреддин оглу – майор Xалилов Ильгар Иншалла оглу – старший лейтенант Mамедов Вели Мардан оглу – старший сержант медалью "За военные заслуги" Алиярлы Сахиб Вели оглу – полковник-лейтенант Ибрагимов Эльнур Шамиль оглу – майор Taгиев Аббас Орудж оглу – майор Бадалов Фархад Гаджи оглу – майор Mамедов Фехруз Аббас оглу – капитан Рустамов Али Мубариз оглу – капитан Aббасзаде Аббас Захир оглу – старший лейтенант Исмайлов Самир Алмуса оглу – старший лейтенант Meхдиева Рена Юнус гызы – старший лейтенант Гасанов Мардали Мирджалил оглу– старший лейтенант Гусейнгулиев Шахин Юсиф оглу – старший лейтенант Сафаров Эльвин Сарраф оглу – старший лейтенант Зейналов Орхан Рауф оглу – старший лейтенант юстиции Aллахвердиев Ильяс Матлаб оглу– лейтенант Гафаров Захир Таир оглу – лейтенант Mирзалиев Санан Радиль оглу – лейтенант Омаров Немат Абдул оглу – лейтенант Гусейнов Эмиль Рабиль оглу – старший прапорщик Mамедов Рашад Гусейн оглу – старший прапорщик Aгаев Эльнур Алимурад оглу – старший сержант Эйвазов Фаиг Фюрсант оглу – старший сержант Аскеров Тургут Логман оглу – старший сержант Садигов Рамин Мухаммед оглу – старший сержант Султанов Анар Велихан оглу – старший сержант медалью "Терегги" Байрамов Таир Тофиг оглу.