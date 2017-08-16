Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы - СПИСОК

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы.
Как сообщает Report, за отличие во время боевых операций и при выполнении служебных обязанностей награждены следующие военнослужащие и гражданские работники Государственной пограничной службы:
орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Садигов Рашад Гейдар оглу – генерал-лейтенант
медалью "За Отчизну"
Багиров Анар Мамед оглу – полковник
Алиев Расим Акиф оглу – полковник
Mирзоев Джейхун Улдузхан оглу– полковник
Азизов Самиг Юсиф оглу – полковник-лейтенант
Бабаев Расим Мубариз оглу – майор
Алиев Расул Расим оглу – майор
Пашаев Эльнур Расим оглу – майор
Назарли Яшар Фуад оглу – капитан
Taгиев Алиаддин Мазаддин оглу– капитан
Багиров Али Шамсаддин оглу – старший лейтенант
Aгаев Эльгюн Махир оглу – лейтенант
медалью "За отвагу"
Mамедов Сабухи Валех оглу – майор
Taгиев Самир Насреддин оглу – майор
Xалилов Ильгар Иншалла оглу – старший лейтенант
Mамедов Вели Мардан оглу – старший сержант
медалью "За военные заслуги"
Алиярлы Сахиб Вели оглу – полковник-лейтенант
Ибрагимов Эльнур Шамиль оглу – майор
Taгиев Аббас Орудж оглу – майор
Бадалов Фархад Гаджи оглу – майор
Mамедов Фехруз Аббас оглу – капитан
Рустамов Али Мубариз оглу – капитан
Aббасзаде Аббас Захир оглу – старший лейтенант
Исмайлов Самир Алмуса оглу – старший лейтенант
Meхдиева Рена Юнус гызы – старший лейтенант
Гасанов Мардали Мирджалил оглу– старший лейтенант
Гусейнгулиев Шахин Юсиф оглу – старший лейтенант
Сафаров Эльвин Сарраф оглу – старший лейтенант
Зейналов Орхан Рауф оглу – старший лейтенант юстиции
Aллахвердиев Ильяс Матлаб оглу– лейтенант
Гафаров Захир Таир оглу – лейтенант
Mирзалиев Санан Радиль оглу – лейтенант
Омаров Немат Абдул оглу – лейтенант
Гусейнов Эмиль Рабиль оглу – старший прапорщик
Mамедов Рашад Гусейн оглу – старший прапорщик
Aгаев Эльнур Алимурад оглу – старший сержант
Эйвазов Фаиг Фюрсант оглу – старший сержант
Аскеров Тургут Логман оглу – старший сержант
Садигов Рамин Мухаммед оглу – старший сержант
Султанов Анар Велихан оглу – старший сержант
медалью "Терегги"
Байрамов Таир Тофиг оглу.
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