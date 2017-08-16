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    Президент Ильхам Алиев наградил военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы - СПИСОК

    Они награждены за отличие во время боевых операций и при выполнении служебных обязанностей

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении военнослужащих и гражданских работников Государственной пограничной службы.

    Как сообщает Report, за отличие во время боевых операций и при выполнении служебных обязанностей награждены следующие военнослужащие и гражданские работники Государственной пограничной службы:

    орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

    Садигов Рашад Гейдар оглу – генерал-лейтенант

    медалью "За Отчизну"

    Багиров Анар Мамед оглу – полковник

    Алиев Расим Акиф оглу – полковник

    Mирзоев Джейхун Улдузхан оглу– полковник

    Азизов Самиг Юсиф оглу – полковник-лейтенант

    Бабаев Расим Мубариз оглу – майор

    Алиев Расул Расим оглу – майор

    Пашаев Эльнур Расим оглу – майор

    Назарли Яшар Фуад оглу – капитан

    Taгиев Алиаддин Мазаддин оглу– капитан

    Багиров Али Шамсаддин оглу – старший лейтенант

    Aгаев Эльгюн Махир оглу – лейтенант

    медалью "За отвагу"

    Mамедов Сабухи Валех оглу – майор

    Taгиев Самир Насреддин оглу – майор

    Xалилов Ильгар Иншалла оглу – старший лейтенант

    Mамедов Вели Мардан оглу – старший сержант

    медалью "За военные заслуги"

    Алиярлы Сахиб Вели оглу – полковник-лейтенант

    Ибрагимов Эльнур Шамиль оглу – майор

    Taгиев Аббас Орудж оглу – майор

    Бадалов Фархад Гаджи оглу – майор

    Mамедов Фехруз Аббас оглу – капитан

    Рустамов Али Мубариз оглу – капитан

    Aббасзаде Аббас Захир оглу – старший лейтенант

    Исмайлов Самир Алмуса оглу – старший лейтенант

    Meхдиева Рена Юнус гызы – старший лейтенант

    Гасанов Мардали Мирджалил оглу– старший лейтенант

    Гусейнгулиев Шахин Юсиф оглу – старший лейтенант

    Сафаров Эльвин Сарраф оглу – старший лейтенант

    Зейналов Орхан Рауф оглу – старший лейтенант юстиции

    Aллахвердиев Ильяс Матлаб оглу– лейтенант

    Гафаров Захир Таир оглу – лейтенант

    Mирзалиев Санан Радиль оглу – лейтенант

    Омаров Немат Абдул оглу – лейтенант

    Гусейнов Эмиль Рабиль оглу – старший прапорщик

    Mамедов Рашад Гусейн оглу – старший прапорщик

    Aгаев Эльнур Алимурад оглу – старший сержант

    Эйвазов Фаиг Фюрсант оглу – старший сержант

    Аскеров Тургут Логман оглу – старший сержант

    Садигов Рамин Мухаммед оглу – старший сержант

    Султанов Анар Велихан оглу – старший сержант

    медалью "Терегги"

    Байрамов Таир Тофиг оглу.

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