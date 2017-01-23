Президент Ильхам Алиев: Боеспособность нашей армии высоко оценивается мировой общественностью

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ "В армии царит высокий боевой дух, патриотизм на высоком уровне. Боеспособность нашей армии высоко оценивается мировой общественностью".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на встрече с военнослужащими после открытия 23 января нового военного городка N-ской воинской части министерства обороны в поселке Перекишкюль Абшеронского района.

Верховный главнокомандующий отметил, что проводятся различные анализы, военные специалисты высказывают свое мнение: "Мы знаем это и весь мир знает, что азербайджанская армия находится в ряду сильнейших как по боеспособности, так и в плане технического оснащения".

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан достиг всего сам: "Всего этого мы достигли за свой счет. Если бы не было сильной экономики, мы не смогли бы проделать все эти работы. Созданный сегодня военный городок является показателем силы нашей армии и нашего государства".