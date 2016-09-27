Президент Ильхам Алиев: Азербайджан - страна, обладающая самым крупным в регионе военным потенциалом

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил приветственное послание участникам 2-ой Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX 2016, открывшейся сегодня в Баку. Как сообщает Report, в послании говорится:

"Уважаемые участники выставки!

Сердечно приветствую вас в столице нашей страны - городе Баку по случаю открытия Второй Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2016.

В нашем постоянно меняющемся мире, где процесс глобализации получил широкий размах, государства интенсивно сталкиваются с вызовами безопасности. В числе осуществляемых в этом направлении мер неуклонно возрастает актуальность вопросов военно-технического сотрудничества, обмена современными технологиями и средствами безопасности.

В результате внешней агрессии и терроризма, направленных против территориальной целостности нашей страны, Азербайджанское государство постоянно сохраняет в центре внимания укрепление системы безопасности и развитие межгосударственного сотрудничества. Принятая Военная доктрина укрепила как оборонный потенциал Азербайджана, руководствующегося в международной плоскости общечеловеческими принципами и нормами, так и его связи с дружественными и партнерскими государствами. В настоящее время Азербайджан является страной, обладающей самым крупным в регионе военным потенциалом. Первая в регионе престижная международная оборонная выставка также была проведена именно в Баку.

Убежден, что выставка, участниками которой вы являетесь, как авторитетная площадка для обсуждения вопросов военно-технического сотрудничества, откроет путь к новым подходам, отвечающим современным вызовам безопасности, в особенности, важным инициативам в области оборонной промышленности, и выявит новые возможности. Желаю всем вам успехов в дальнейших делах, а вашим странам – мира и процветания".