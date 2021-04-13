О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент: Этот щит - свидетельство армянского дезертирства

Президент: Этот щит - свидетельство армянского дезертирства "После первой Карабахской войны армяне демонстрировали номера частных автомобилей азербайджанцев на оккупированных землях. Изготовили щит, чтобы показать, что азербайджанцы изгнаны с земли своих предков".
Армия
13 апреля 2021 г. 01:28
Президент: Этот щит - свидетельство армянского дезертирства
Ильхам Алиев

"После первой Карабахской войны армяне демонстрировали номера частных автомобилей азербайджанцев на оккупированных землях. Изготовили щит, чтобы показать, что азербайджанцы изгнаны с земли своих предков".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев.

"По существу, эти действия были проявлением этнической чистки, проводимой Арменией против Азербайджана, нашего народа, потому что мирные граждане вынуждены были оставить свое имущество, порой разутыми покидать оккупированные земли. Армяне показывали этот щит иностранным туристам, стараясь продемонстрировать силу своей армии, создать миф о якобы непобедимой армянской армии. Азербайджанцы же, оставив свои частные автомобили, покинули собственные земли. Мы не забыли это. Этот щит – свидетельство армянского дезертирства, потому что это – номера военных грузовиков. Азербайджанская армия уничтожила или взяла в качестве трофеев 522 военных грузовика. Еще во время войны я дал указание собрать номера, хранить их, чтобы когда настал день, мы продемонстрировали их.

Этот щит был продемонстрирован на параде, состоявшемся 10 декабря. На площади Азадлыг, на глазах всего нашего народа еще раз были продемонстрированы поражение Армении, армянское дезертирство. Сегодня этот щит установлен в Парке военных трофеев. Представленные здесь номера грузовиков составляют лишь небольшую часть захваченной техники. Уничтожены, взяты в качестве трофеев 522 грузовых автомобиля врага. Это увидит каждый пришедший сюда человек – граждане Азербайджана, гости нашей страны. Пусть и армяне увидят это. Пусть увидят, что их злодеяния не остались без ответа. Вот ответ им. Карабах – это Азербайджан!", - отметил Президент.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Bu lövhə erməni fərariliyinin təzahürüdür"

Новости партнеров

Самое читаемое

Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
Вадим Левашвили: Мы и здесь живем интересами Азербайджана
8 апреля 2021 г. 12:08
Мэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
ФотоМэтью Брайза прибыл в Баку - ЭКСКЛЮЗИВ
10 апреля 2021 г. 22:26
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
Названо число новых случаев COVID-19 в Азербайджане
11 апреля 2021 г. 18:28
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
Предотвращена попытка незаконной поставки военного оборудования из РФ в Армению
6 апреля 2021 г. 15:54
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
Брайза: Армяне разрушили Агдам, как нацисты Варшаву в 1945 году
12 апреля 2021 г. 17:09
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Ильхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
ФотоИльхам Алиев принял участие в открытии Парка военных трофеев в Баку - ОБНОВЛЕНО
13 апреля 2021 г. 00:13
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
В Азербайджане число заразившихся коронавирусом приближается к 3 тыс.
8 апреля 2021 г. 18:54
Проспект Нобеля в Баку переименован
Проспект Нобеля в Баку переименован
12 апреля 2021 г. 14:50
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
Стали известны причины ареста генералов упраздненного МНБ
6 апреля 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi