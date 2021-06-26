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Президент Азербайджана: В результате войны армянская армия уничтожена

Президент Азербайджана: В результате войны армянская армия уничтожена "Апрельские бои 2016 года явились сильным ударом по ним. Правда, после этого они пытались заявить, что, якобы одержали победу в Апрельских боях. Я же в то время спрашивал, если мы находимся в вырытых ими окопах, заняли захваченные ими высоты, то как это в
Армия
26 июня 2021 г. 22:06
Президент Азербайджана: В результате войны армянская армия уничтожена
Ильхам Алиев

"Апрельские бои 2016 года явились сильным ударом по ним. Правда, после этого они пытались заявить, что, якобы одержали победу в Апрельских боях. Я же в то время спрашивал, если мы находимся в вырытых ими окопах, заняли захваченные ими высоты, то как это возможно, что они победили. То есть, это было проявлением очередной лжи. Кроме того, после Апрельских боев министр обороны Армении с позором был снят с должности. Многие генералы были сняты. Если они победили, то почему эти люди были сняты с занимаемых должностей? После Апрельских боев мы восстановили село Джоджуг Марджанлы, ставшее первым проявлением «Большого возвращения». Во время открытия построенной в селе Джоджуг Марджанлы аналога Шушинской мечети я сказал, что настанет день, когда мы восстановим в Шуше вот эту мечеть Говхар ага".

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев в ходе встречи во дворце "Гюлистан" с группой руководителей и личного состава Азербайджанской армии по случаю Дня Вооруженных сил.

"Апрельские бои не стали для Армении уроком. Спустя два года после этого мы в результате Нахчыванской операции заняли обширную территорию и еще раз продемонстрировали свою силу и профессионализм. И это не послужило уроком. Наконец, Вторая Карабахская война стала таким уроком, что они навсегда запомнят его. Вторая Карабахская война – наша славная история. Она всегда будет жить в душе азербайджанского народа. Это было торжество справедливости, торжество гордости, торжество национального достоинства, торжество непобедимого духа азербайджанского народа. Мобилизовав все силы, мы одержали в этой войне Победу и изгнали врага с наших земель. Настолько осрамили врага, что он сдался, поднял белый флаг и вынужден был подписать акт о капитуляции. Несмотря на то, что во время войны в своих выступлениях и интервью, я неоднократно говорил, что мы готовы остановиться, что, как Президент, я заявляю: пусть руководитель Армении лично предоставит нам дату вывода армянских воинских формирований с наших земель, пусть назовет нам эту дату, и мы остановим войну. Но армянская сторона вновь упустила этот шанс. В результате войны армянская армия уничтожена. Я озвучивал эти цифры, вы хорошо знаете. Вы уничтожили армянскую армию, ее нет – уничтожены или же взяты в качестве трофея 336 танков. Уничтожены восемь установок С 300, другие их установки противовоздушной обороны, артиллерийские установки. То есть, армянской армии нет. Во время войны – это тоже уже не секрет, - посредники говорили Армении, что нужно остановить, мол, назовите Азербайджану дату. Но они отказались и от этого. После того, как мы освободили от захватчиков Шушу, они вынуждены были в ночь с 9 на 10 ноября подписать акт о капитуляции", - отметил Президент Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: "Müharibə nəticəsində Ermənistan ordusu məhv edilib"

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