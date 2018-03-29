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    Президент Азербайджана: Углубляется сотрудничество с Ираном в военно-технической области

    Постоянно проводятся консультации в сфере безопасности

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан успешно сотрудничает в военной сфере с Ираном.

    Как передает Report,об этом сказал президент Ильхам Алиев 28 марта после церемонии подписания документов во время выступления с Хасаном Роухани с заявлениями для прессы.

    "Мы также успешно сотрудничаем в военное сфере, углубляется сотрудничество в военно-технической области. Постоянно проводятся консультации в сфере безопасности, этот вопрос всегда находится в центре внимания", - сказал глава государства.

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