Президент Азербайджана: Углубляется сотрудничество с Ираном в военно-технической области

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан успешно сотрудничает в военной сфере с Ираном.

Как передает Report,об этом сказал президент Ильхам Алиев 28 марта после церемонии подписания документов во время выступления с Хасаном Роухани с заявлениями для прессы.

"Мы также успешно сотрудничаем в военное сфере, углубляется сотрудничество в военно-технической области. Постоянно проводятся консультации в сфере безопасности, этот вопрос всегда находится в центре внимания", - сказал глава государства.