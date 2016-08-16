​Президент Азербайджана удостоил военнослужащих ГПС высших воинских званий

16 августа, 2016 17:47

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики. Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присуждаются следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики: высшее воинское звание "генерал-лейтенант": генерал-майору Исмаилу Байрам оглу Акберову генерал-майору Ильхаму Исмаил оглу Мехдиеву высшее воинское звание "генерал-майор": полковнику Эльшану Алекбер оглу Вердиеву.





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