​Президент Азербайджана удостоил военнослужащих ГПС высших воинских званий

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присуждаются следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:
высшее воинское звание "генерал-лейтенант":
генерал-майору Исмаилу Байрам оглу Акберову
генерал-майору Ильхаму Исмаил оглу Мехдиеву
высшее воинское звание "генерал-майор":
полковнику Эльшану Алекбер оглу Вердиеву.
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