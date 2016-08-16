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    ​Президент Азербайджана удостоил военнослужащих ГПС высших воинских званий

    Глава государства подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших воинских званий военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, высшие воинские звания присуждаются следующим военнослужащим Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики:

    высшее воинское звание "генерал-лейтенант":

    генерал-майору Исмаилу Байрам оглу Акберову

    генерал-майору Ильхаму Исмаил оглу Мехдиеву

    высшее воинское звание "генерал-майор":

    полковнику Эльшану Алекбер оглу Вердиеву.



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