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    ​Президент Азербайджана поручил оказать материальную помощь семьям погибших военнослужащих

    Алиев: Выражаю соболезнование семьям погибших военнослужащих и гражданских лиц, желаю скорейшего выздоровления раненным и пострадавшим

    Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил кабинету министров подготовить предложения по оказанию материальной помощи семьям погибших военнослужащих и гражданских лиц в результате обострения ситуации на линии азербайджано-армянского соприкосновения, сообщает Report.

    "Выражаю соболезнование семьям погибших военнослужащих и гражданских лиц, желаю скорейшего выздоровления раненным и пострадавшим. Кроме этого, поручаю кабинету министров подготовить предложения для оказания материальной помощи семьям погибших", - заявил И.Алиев в ходе заседания Совета безопасности республики.

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