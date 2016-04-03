​Президент Азербайджана поручил оказать материальную помощь семьям погибших военнослужащих

Баку. 3 Апреля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил кабинету министров подготовить предложения по оказанию материальной помощи семьям погибших военнослужащих и гражданских лиц в результате обострения ситуации на линии азербайджано-армянского соприкосновения, сообщает Report.

"Выражаю соболезнование семьям погибших военнослужащих и гражданских лиц, желаю скорейшего выздоровления раненным и пострадавшим. Кроме этого, поручаю кабинету министров подготовить предложения для оказания материальной помощи семьям погибших", - заявил И.Алиев в ходе заседания Совета безопасности республики.