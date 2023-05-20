Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 июля 2023 года граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, cогласно распоряжению, президент постановил с 1 по 30 июля 2023 года призвать на срочную действительную военную службу граждан Азербайджанской Республики 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики, а также с 1 по 30 июля 2023 года уволить в запас военнослужащих срочной действительной военной службы, прошедших срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету Министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения данного распоряжения.