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Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.
Армия
21 ноября 2023 г. 14:35
Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2024 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 по 30 января 2024 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 2006 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1989-2005 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

С 1 по 30 января 2024 года в запас увольняются военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабинету министров Азербайджанской Республики поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего Распоряжения.

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