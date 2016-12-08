Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1 по 30 января 2017 года граждан Азербайджанской Республики на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, с 1 по 30 января 2017 года будут призваны на срочную действительную военную службу граждане Азербайджанской Республики 1999 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1982-1998 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 января 2017 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".