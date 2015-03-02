​Президент Азербайджана подписал распоряжение о призыве на военную службу и увольнении в запас военнослужащих

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве с 1-го по 30-ое апреля на действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, с 1 по 30 апреля 2015 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджанской Республики 1997 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1980-1996 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики и других вооруженных формированиях, созданных в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики.

Кроме того, с 1 по 30 апреля 2015 года будут уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренный статьей 38.1.1 закона Азербайджанской Республики "О военной обязанности и военной службе".

Кабмину поручено выполнить предусмотренные законодательством меры для исполнения распоряжения.

