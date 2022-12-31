Президент Азербайджана: Основную роль в строительстве и ремонте наших религиозных памятников играет Фонд Гейдара Алиева

В этом году мы еще больше нарастили нашу военную мощь, этому направлению всегда уделяется большое внимание.

В освобожденных районах идут основательные работы по реставрации и реконструкции наших исторических зданий, включая мечети.

Как сообщает Report, об этом Президент Ильхам Алиев сказал в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Подчеркнув, что во время оккупации армяне полностью разрушили 65 из 67 наших мечетей, глава государства отметил: «Восстановление, реконструкция этих мечетей фактически уже начались, и нуждающиеся в ремонте мечети ремонтируются. Должен также отметить, что основную роль в строительстве и ремонте наших религиозных памятников играет Фонд Гейдара Алиева. Практически все мечети восстанавливаются по линии этого фонда».