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Президент Азербайджана: Наша армия демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя

Президент Азербайджана: Наша армия демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя Азербайджанская армия входит в число самых сильных армий мира – с точки зрения как оснащения, так и боеспособности.
Армия
10 мая 2023 г. 12:30
Президент Азербайджана: Наша армия демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя

Азербайджанская армия входит в число самых сильных армий мира – с точки зрения как оснащения, так и боеспособности.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Наша армия сражалась, демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя. В течение 44 дней ни один человек не сделал ни шагу назад, не было ни одного дезертира. Такова наша армия. Таков наш народ. Ведь армия – это часть народа. В армии служат сыны народа, воспитанные нами дети", - отметил президент.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: 'Our army has shown its strength not in a parade but on the battlefield'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Bizim ordumuz öz gücünü paradda yox, döyüş meydanında göstərib"

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