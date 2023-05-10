Президент Азербайджана: Наша армия демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя

Президент Азербайджана: Наша армия демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя

Азербайджанская армия входит в число самых сильных армий мира – с точки зрения как оснащения, так и боеспособности.

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Азербайджанская армия входит в число самых сильных армий мира – с точки зрения как оснащения, так и боеспособности. Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в обращении к азербайджанскому народу по случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева. "Наша армия сражалась, демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя. В течение 44 дней ни один человек не сделал ни шагу назад, не было ни одного дезертира. Такова наша армия. Таков наш народ. Ведь армия – это часть народа. В армии служат сыны народа, воспитанные нами дети", - отметил президент. Подпишитесь на наш Telegram канал