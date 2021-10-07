О нас
Report Georgia
Аудио новости

Президент Азербайджана наградил проходивших службу в Афганистане военнослужащих

Президент Азербайджана наградил проходивших службу в Афганистане военнослужащих Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики.
Армия
7 октября 2021 г. 14:12
Президент Азербайджана наградил проходивших службу в Афганистане военнослужащих
0 : 00
0 : 00

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, распоряжением главы государства, награждены следующие военнослужащие Министерства обороны Азербайджанской Республики, на высоком уровне представлявшие Азербайджан в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, проявившие храбрость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач:

медалью "За отвагу"

Абдуллаева Джасарета Рамазан оглу – майора

Гянджалиева Гасана Алтай оглу – капитана

Абдулазимова Али Ханлар оглу – старшего лейтенанта медицинской службы

Гаджиева Парвиза Аскер оглу – старшего лейтенанта

Исмаилова Эльмара Эльнур оглу – старшего лейтенанта

Салахова Гюндуза Велияддин оглу – старшего лейтенанта

Юсифли Сеймура Шамистан оглу – старшего лейтенанта

Зейналова Эльвина Эльман оглу – старшего лейтенанта

Гулиева Илькина Мастан оглу – лейтенанта

Агалиева Кямрана Мамедага оглу – старшего прапорщика

Сеидова Мирбагира Мирягуб оглу – старшего прапорщика

Агаева Шахрама Хилал оглу – прапорщика

Гашимова Сахиля Наги оглу – прапорщика

Махмудзаде Турала Назим оглу – прапорщика

Магеррамова Джахангира Чингиз оглу – прапорщика

Гусейнова Васифа Вахид оглу – старшего сержанта

Мамедова Вугара Мамед оглу – рядового

Мусаева Ровшана Наиль оглу – рядового

Рзаева Гафара Тофиг оглу – рядового

медалью "За военные заслуги"

Насирли Самеда Яшилхан оглу – старшего лейтенанта

Сагизаде Мухаммеда Эльман оглу – старшего лейтенанта

Абдунова Салеха Валех оглу – сержанта

Аджамова Заура Забиль оглу – сержанта

Алиева Вюсала Гурбанхан оглу – сержанта

Гасанова Русифа Юсиф оглу – сержанта

Керимова Алика Керим оглу – сержанта

Мирзаматова Вадима Михман оглу – сержанта

Бахшиева Эльмана Алгусейн оглу – младшего сержанта

Фамильзаде Алигейдара Адалят оглу – младшего сержанта

Газиева Пилагу Бафалы оглу – младшего сержанта

Гахрамана Эльмира Эльнур оглу – младшего сержанта

Мусаева Исмета Джалил оглу – младшего сержанта

Шабутова Шабута Сакит оглу – младшего сержанта

Пашаева Сеймура Силдуз оглу – старшего рядового

Байрамова Агабалу Бахрам оглу – рядового

Азизова Парвиза Губад оглу – рядового

Мурадова Захида Мамед оглу – рядового

Таирова Чингиза Абдулла оглу – рядового

Тарывердиева Фариза Афган оглу – рядового.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке President awards military personnel for merits shown in Afghanistan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti Əfqanıstanda xidmət etmiş hərbçiləri təltif edib

Самое важное

Законопроект О Дне независимости рекомендован на заседание Милли Меджлиса
Законопроект "О Дне независимости" рекомендован на заседание Милли Меджлиса
6 октября 2021 г. 15:43
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
В двух школах Баку выявлен COVID-19, закрыто несколько классов
6 октября 2021 г. 11:37
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
AZAL начал использовать воздушное пространство над Арменией
6 октября 2021 г. 09:28
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
В Азербайджане начинается вакцинация подростков 12-15 лет
5 октября 2021 г. 13:21
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
Названа причина сбоя в работе Facebook, Instagram и WhatsApp
5 октября 2021 г. 12:28
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
Новая воинская часть в Джебраиле оснащена ударными беспилотниками Harop и Quzğun
5 октября 2021 г. 12:02
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
В Азербайджане запретят оборот продуктов, не прошедших госрегистрацию
5 октября 2021 г. 11:22
Минул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
ФотоМинул год со дня первого террора, совершенного армянами в Гяндже
4 октября 2021 г. 00:00
Сегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
ФотоСегодня исполняется год с освобождения Джебраила от армянской оккупации
4 октября 2021 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Тертерский и Бардинский районы
3 октября 2021 г. 19:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi