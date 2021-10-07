Президент Азербайджана наградил проходивших службу в Афганистане военнослужащих

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, распоряжением главы государства, награждены следующие военнослужащие Министерства обороны Азербайджанской Республики, на высоком уровне представлявшие Азербайджан в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, проявившие храбрость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач:
медалью "За отвагу"
Абдуллаева Джасарета Рамазан оглу – майора
Гянджалиева Гасана Алтай оглу – капитана
Абдулазимова Али Ханлар оглу – старшего лейтенанта медицинской службы
Гаджиева Парвиза Аскер оглу – старшего лейтенанта
Исмаилова Эльмара Эльнур оглу – старшего лейтенанта
Салахова Гюндуза Велияддин оглу – старшего лейтенанта
Юсифли Сеймура Шамистан оглу – старшего лейтенанта
Зейналова Эльвина Эльман оглу – старшего лейтенанта
Гулиева Илькина Мастан оглу – лейтенанта
Агалиева Кямрана Мамедага оглу – старшего прапорщика
Сеидова Мирбагира Мирягуб оглу – старшего прапорщика
Агаева Шахрама Хилал оглу – прапорщика
Гашимова Сахиля Наги оглу – прапорщика
Махмудзаде Турала Назим оглу – прапорщика
Магеррамова Джахангира Чингиз оглу – прапорщика
Гусейнова Васифа Вахид оглу – старшего сержанта
Мамедова Вугара Мамед оглу – рядового
Мусаева Ровшана Наиль оглу – рядового
Рзаева Гафара Тофиг оглу – рядового
медалью "За военные заслуги"
Насирли Самеда Яшилхан оглу – старшего лейтенанта
Сагизаде Мухаммеда Эльман оглу – старшего лейтенанта
Абдунова Салеха Валех оглу – сержанта
Аджамова Заура Забиль оглу – сержанта
Алиева Вюсала Гурбанхан оглу – сержанта
Гасанова Русифа Юсиф оглу – сержанта
Керимова Алика Керим оглу – сержанта
Мирзаматова Вадима Михман оглу – сержанта
Бахшиева Эльмана Алгусейн оглу – младшего сержанта
Фамильзаде Алигейдара Адалят оглу – младшего сержанта
Газиева Пилагу Бафалы оглу – младшего сержанта
Гахрамана Эльмира Эльнур оглу – младшего сержанта
Мусаева Исмета Джалил оглу – младшего сержанта
Шабутова Шабута Сакит оглу – младшего сержанта
Пашаева Сеймура Силдуз оглу – старшего рядового
Байрамова Агабалу Бахрам оглу – рядового
Азизова Парвиза Губад оглу – рядового
Мурадова Захида Мамед оглу – рядового
Таирова Чингиза Абдулла оглу – рядового
Тарывердиева Фариза Афган оглу – рядового.