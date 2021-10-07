Президент Азербайджана наградил проходивших службу в Афганистане военнослужащих

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы военнослужащих Министерства обороны Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, распоряжением главы государства, награждены следующие военнослужащие Министерства обороны Азербайджанской Республики, на высоком уровне представлявшие Азербайджан в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане, проявившие храбрость и самоотверженность при выполнении служебных обязанностей и поставленных задач:

медалью "За отвагу"

Абдуллаева Джасарета Рамазан оглу – майора

Гянджалиева Гасана Алтай оглу – капитана

Абдулазимова Али Ханлар оглу – старшего лейтенанта медицинской службы

Гаджиева Парвиза Аскер оглу – старшего лейтенанта

Исмаилова Эльмара Эльнур оглу – старшего лейтенанта

Салахова Гюндуза Велияддин оглу – старшего лейтенанта

Юсифли Сеймура Шамистан оглу – старшего лейтенанта

Зейналова Эльвина Эльман оглу – старшего лейтенанта

Гулиева Илькина Мастан оглу – лейтенанта

Агалиева Кямрана Мамедага оглу – старшего прапорщика

Сеидова Мирбагира Мирягуб оглу – старшего прапорщика

Агаева Шахрама Хилал оглу – прапорщика

Гашимова Сахиля Наги оглу – прапорщика

Махмудзаде Турала Назим оглу – прапорщика

Магеррамова Джахангира Чингиз оглу – прапорщика

Гусейнова Васифа Вахид оглу – старшего сержанта

Мамедова Вугара Мамед оглу – рядового

Мусаева Ровшана Наиль оглу – рядового

Рзаева Гафара Тофиг оглу – рядового

медалью "За военные заслуги"

Насирли Самеда Яшилхан оглу – старшего лейтенанта

Сагизаде Мухаммеда Эльман оглу – старшего лейтенанта

Абдунова Салеха Валех оглу – сержанта

Аджамова Заура Забиль оглу – сержанта

Алиева Вюсала Гурбанхан оглу – сержанта

Гасанова Русифа Юсиф оглу – сержанта

Керимова Алика Керим оглу – сержанта

Мирзаматова Вадима Михман оглу – сержанта

Бахшиева Эльмана Алгусейн оглу – младшего сержанта

Фамильзаде Алигейдара Адалят оглу – младшего сержанта

Газиева Пилагу Бафалы оглу – младшего сержанта

Гахрамана Эльмира Эльнур оглу – младшего сержанта

Мусаева Исмета Джалил оглу – младшего сержанта

Шабутова Шабута Сакит оглу – младшего сержанта

Пашаева Сеймура Силдуз оглу – старшего рядового

Байрамова Агабалу Бахрам оглу – рядового

Азизова Парвиза Губад оглу – рядового

Мурадова Захида Мамед оглу – рядового

Таирова Чингиза Абдулла оглу – рядового

Тарывердиева Фариза Афган оглу – рядового.