Президент Азербайджана: Мы никогда не должны забывать зверства армян

Мы отомстили (Армении - ред.) на поле боя. Но мы никогда не должны забывать зверства армян.

Мы отомстили (Армении - ред.) на поле боя. Но мы никогда не должны забывать зверства армян.

Как сообщает Report, об этом 23 июня сказал президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев на церемонии вручения Боевого знамени одной из воинских частей коммандо Министерства обороны.

Напомнив, что в период оккупации армяне сравняли с землей наши города, разрушили исторические памятники, осквернили и разрушили святыни, глава государства отметил: "Это сделали наши ненавистные соседи. Международное сообщество, международная общественность и коррумпированные европейские чиновники и депутаты, которые сегодня каждый день посещают Армению, закрывают на это глаза. Что заставляет их совершать эту несправедливость? Двойные стандарты и взятки! Другого объяснения этому быть не может".