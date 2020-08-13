Президент Азербайджана: Эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах

«Сегодня последний день турецко-азербайджанских совместных военных учений. Завершается первый этап военных учений. Это очень знаменательное событие, которое еще раз демонстрирует наше единство, братство».

«Сегодня последний день турецко-азербайджанских совместных военных учений. Завершается первый этап военных учений. Это очень знаменательное событие, которое еще раз демонстрирует наше единство, братство».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, принимая 13 августа делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

«В течение нескольких дней в различных городах нашей страны проходят учения. Эти учения имеют огромное значение с точки зрения военного сотрудничества, в то же время они очень важны и полезны для укрепления связей между людьми, братства между народами. Это – традиция. Как вам известно, ежегодно как в Азербайджане, так и в Турции проводится более 10 совместных учений. Поэтому их проведение – обычное явление. Искать здесь какое-то чрезвычайное обстоятельство не нужно. Мы тоже наблюдаем, что эти учения вызывают обеспокоенность в некоторых странах. Но никаких оснований для этого нет. Это – очередное проявление турецко-азербайджанского единства, братства», - сказал глава государства.