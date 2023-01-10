Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству

Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству

Наши силы коммандос уже полностью сформировались, превратились в огромную силу, и этот процесс продолжается. Будут созданы новые силы коммандос. Их численность еще больше увеличится. Мы также как минимум вдвое увеличили и будем увеличивать численность наш

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