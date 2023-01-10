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Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству

Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству Наши силы коммандос уже полностью сформировались, превратились в огромную силу, и этот процесс продолжается. Будут созданы новые силы коммандос. Их численность еще больше увеличится. Мы также как минимум вдвое увеличили и будем увеличивать численность наш
Армия
10 января 2023 г. 23:53
Президент: Азербайджан уже создал и создаст такую военную мощь, что не считаться с этим равносильно самоубийству

Наши силы коммандос уже полностью сформировались, превратились в огромную силу, и этот процесс продолжается. Будут созданы новые силы коммандос. Их численность еще больше увеличится. Мы также как минимум вдвое увеличили и будем увеличивать численность наших Сил специального назначения. В том числе на самом высоком уровне обеспечивается и все оснащение.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам, говоря о мерах дальнейшего укрепления наших Вооруженных сил.

Глава государства подчеркнул, что увеличена численность спецназовцев Пограничной службы, созданы подразделения, отряды, группы спецназа Внутренних войск, Службы государственной безопасности, Службы внешней разведки.

"Мы в несколько раз увеличили число морских пехотинцев. Увеличили число спецназовцев Нахчыванской отдельной армии. Но я не могу сейчас назвать их численность, так как считаю, что это будет неправильно. Параллельно с этим их число пока растет. Мы еще не достигли поставленной цели. Мы уже создали и создадим такую мощь, что не считаться с ней равносильно самоубийству", - добавил президент Ильхам Алиев.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycan artıq elə bir silahlı qüvvə yaradıb və yaradacaq ki, bununla hesablaşmamaq özünəqəsd sayılmalıdır"

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