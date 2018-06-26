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    Президент: Азербайджан никогда не смирится с оккупацией

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан никогда не смирится с оккупацией".

    Как сообщает Report, об этом президент, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сказал на торжественном военном параде на площади Азадлыг в Баку.

    Президент заявил, что Азербайджан должен восстановить и восстановит свою территориальную целостность: "Для этого мы должны были создать сильную армию и сегодня я с полной уверенностью могу сказать, что нам удалось это сделать. Сегодня в мире Азербайджанская армия в ряде сильнейших армий. Основной нашей задачей является строительство армии".

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