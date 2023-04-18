Президент: Армия Азербайджана сегодня намного сильнее

И за два с половиной года, прошедших после войны, уделяется также очень большое внимание вопросам армейского строительства.

И за два с половиной года, прошедших после войны, уделяется также очень большое внимание вопросам армейского строительства.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

Глава государства выразил абсолютную уверенность в том, что армия Азербайджана сегодня намного сильнее, чем была, когда одержала Победу в 2020 году.

"Но в то же время, еще раз хочу сказать, что мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации", - добавил президент Азербайджана.