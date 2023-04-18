О нас

Президент: Армия Азербайджана сегодня намного сильнее

Президент: Армия Азербайджана сегодня намного сильнее И за два с половиной года, прошедших после войны, уделяется также очень большое внимание вопросам армейского строительства.
Армия
18 апреля 2023 г. 17:14
Президент: Армия Азербайджана сегодня намного сильнее

И за два с половиной года, прошедших после войны, уделяется также очень большое внимание вопросам армейского строительства.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил в интервью Азербайджанскому телевидению в Сальянском районе.

Глава государства выразил абсолютную уверенность в том, что армия Азербайджана сегодня намного сильнее, чем была, когда одержала Победу в 2020 году.

"Но в то же время, еще раз хочу сказать, что мы в любой момент должны быть готовы к любой ситуации", - добавил президент Азербайджана.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке President: The Azerbaijani Army today is much stronger than the Azerbaijani Army that won the war in 2020
Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Bugünkü Azərbaycan Ordusu Zəfər çalmış eyni Azərbaycan Ordusundan qat-qat güclüdür"

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
Бросившей в Пашиняна зонт женщине предъявлено обвинение
14 апреля 2023 г. 17:55
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
Назначен новый начальник Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу Азербайджана
17 апреля 2023 г. 12:23
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
Словакия получила от Германии второй из 15 танков Leopard
17 апреля 2023 г. 19:59
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
Пашинян: Значение Азербайджана как для России, так и для западных стран возросло
18 апреля 2023 г. 12:56
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi