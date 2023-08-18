Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований передислоцироваться в направлении Ходжавенда и Физули

18 августа с 11:55 до 12:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью усиления своих позиций, расположенных напротив позиций Азербайджанской Армии в н

18 августа с 11:55 до 12:15 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, с целью усиления своих позиций, расположенных напротив позиций Азербайджанской Армии в направлении Ходжавендского и Физулинского районов предприняли попытку передислоцироваться.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

"В целях предотвращения незаконной передислокации нашими подразделениями были приняты необходимые меры", - отмечается в сообщении.