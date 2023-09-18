Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении

Попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама была пресечена.

Попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама была пресечена.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Так, 23:15 17 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, проводимые работы были остановлены", - отметили в оборонном ведомстве.