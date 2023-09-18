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Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении

Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении Попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама была пресечена.
Армия
18 сентября 2023 г. 05:03
Пресечена провокация незаконных армянских вооруженных формирований в Агдамском направлении

Попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые траншеи в направлении Агдама была пресечена.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Так, 23:15 17 сентября незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, предприняли попытку прорыть новые окопы перед позициями азербайджанской армии в Агдамском направлении.

В результате мер, принятых подразделениями нашей армии, проводимые работы были остановлены", - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке MN: Qanunsuz erməni silahlıları mövqelərimiz qarşısında səngər qazmağa cəhd ediblər

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