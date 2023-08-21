Пресечена попытка укрепления позиций незаконных армянских вооруженных формирований

Подразделениями азербайджанской армии пресечена попытка укрепления позиций незаконных армянских вооруженных формирований.

Подразделениями азербайджанской армии пресечена попытка укрепления позиций незаконных армянских вооруженных формирований.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Согласно информации, 21 августа в 19:45 на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, наблюдалось перемещение на военном транспортном средстве марки "Урал" незаконных армянских вооруженных формирований с целью укрепления своих позиций, находящихся напротив позиций азербайджанской армии в направлении Шушинского района.

"Благодаря бдительности наших подразделений на указанном направлении были приняты решительные меры, перемещение было предотвращено", - добавили в оборонном ведомстве.