Подразделениями азербайджанской армии пресечена попытка укрепления позиций незаконных армянских вооруженных формирований.
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Согласно информации, 21 августа в 19:45 на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, наблюдалось перемещение на военном транспортном средстве марки "Урал" незаконных армянских вооруженных формирований с целью укрепления своих позиций, находящихся напротив позиций азербайджанской армии в направлении Шушинского района.
"Благодаря бдительности наших подразделений на указанном направлении были приняты решительные меры, перемещение было предотвращено", - добавили в оборонном ведомстве.