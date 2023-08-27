Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в направлении Кяльбаджара

Подразделения азербайджанской армии пресекли попытку незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения в направлении Кяльбаджарского района.
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Согласно информации, 27 августа примерно в 12:30 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещён российский миротворческий континент, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.
"В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены", - отмечает оборонное ведомство.