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Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения 13 июля в 11:15 и 14:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии
Армия
13 июля 2023 г. 15:27
Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

13 июля в 11:15 и 14:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского и Кяльбаджарского районов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены", - отмечается в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan prevents illegal Armenian armed detachments' attempt to install long-term fortification facilities
Версия на азербайджанском языке Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin fortifikasiya qurğuları quraşdırmaq cəhdinin qarşısı alınıb

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