Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований установить фортификационные сооружения

13 июля в 11:15 и 14:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии

13 июля в 11:15 и 14:10 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями азербайджанской армии в направлении Агдамского и Кяльбаджарского районов.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"В результате неотложных мер, предпринятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно приостановлены", - отмечается в сообщении.