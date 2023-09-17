Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть окопы в Агдамском направлении

Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые окопы в направлении Агдамского района.

Пресечена попытка незаконных армянских вооруженных формирований прорыть новые окопы в направлении Агдамского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Согласно информации, 16 сентября с 22:55 до 23:45 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, предприняли попытку провести копку в целях инженерной подготовки окопа.

"В результате неотложных мер, предпринятых нашими подразделениями, работы были немедленно приостановлены", - подчеркнули в Минобороны.